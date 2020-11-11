لبنان

رئيس بلدية بقاعصفرين قدم استقالته الى قائمقام المنية الضنية... إليكم السبب!

Lebanon 24
11-11-2020 | 17:00
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قدم رئيس بلدية بقاعصفرين علي كنج استقالته من منصبه، في كتاب سلمه اليوم، الى قائمقام قضاء المنية - الضنية رولا البايع، في مبنى القائمقامية ببلدة سير.

وقال كنج في بيان توجه فيه الى اهالي البلدة: "لما توليت مهام رئيس بلدية بقاعصفرين بعد ثقتهم التي منحوني اياها في الانتخابات البلدية، كنت أطمح مع غالبية من ابناء البلدة، الى تحقيق طموحاتنا في انماء البلدة وتطويرها وتحسين المرافق والخدمات فيها، وجعلها قولا وفعلا عروس مصايف الضنية واحد ابرز مصايف الشمال ولبنان. لكن صعوبات كثيرة واجهتنا، وعراقيل عدة اعترضت طريقنا، وعدم توافر المال الكافي للقيام بأي عمل او مشروع تنموي نطمح اليه، ما أصابنا بالاحباط وجعلنا نتعرض لخيبات امل عديدة".

أضاف: "لهذه الاسباب وغيرها، أعتذر من اهالي بلدتي الحبيبة بقاعصفرين، عن عدم قدرتي وقدرة البلدية على تحقيق ما يرغبون به وتلبية طموحاتهم، لذا فضلت ان أتقدم باستقالتي، متمنيا التوفيق للمجلس البلدي ولاهالي البلدة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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