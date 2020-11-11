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إليكم التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار...

Lebanon 24
11-11-2020 | 17:22
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 أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل حالة وفاة واحدة و24 اصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة شفاء".

ولفت الى ان "الاصابات الجديدة توزعت على بلدات: ببنين 3 حالات، القبيات 3 حالات، حلبا حالتان، القليعات حالتان. واصابة واحدة في بلدات: رحبة، الحيصا، قبعيت، القرقف، الكويخات، منيارة، مشمش، عيات، جديدة القيطع، كفرحرة، اكروم، القرنة، التليل والشيخ محمد".

واشار الى ان "اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة حتى اليوم: 2040 إصابة، والحالات الايجابية قيد المعالجة 379 حالة. اما اجمالي حالات الشفاء فبلغ: 1624 حالة، في حين اصبح عدد الوفيات: 39 متوفيا منذ بدء الازمة، وبات عدد حالات الحجر المنزلي: 427 حالة قيد المراقبة والمتابعة".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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