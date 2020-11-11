إليكم التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار...

أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل حالة وفاة واحدة و24 اصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة شفاء".

ولفت الى ان "الاصابات الجديدة توزعت على بلدات: ببنين 3 حالات، القبيات 3 حالات، حلبا حالتان، القليعات حالتان. واصابة واحدة في بلدات: رحبة، الحيصا، قبعيت، القرقف، الكويخات، منيارة، مشمش، عيات، جديدة القيطع، كفرحرة، اكروم، القرنة، التليل والشيخ محمد".

واشار الى ان "اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة حتى اليوم: 2040 إصابة، والحالات الايجابية قيد المعالجة 379 حالة. اما اجمالي حالات الشفاء فبلغ: 1624 حالة، في حين اصبح عدد الوفيات: 39 متوفيا منذ بدء الازمة، وبات عدد حالات الحجر المنزلي: 427 حالة قيد المراقبة والمتابعة".