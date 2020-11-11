إنجاز رياضي لرقيب في قوى الأمن الداخلي...

صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البلاغ التالي: "شارك الرقيب أول جورج إسكندر، من فريق ألعاب القوى في قوى الأمن الداخلي، في مسابقة "تحدي التسلق الأكثر صعوبة في العالم" Everesting) )، التي تقضي أن يتسلق المشاركون فيها، سواء على متن دراجات هوائية أم سيرا، مسافة 8848 مترا، وهو الارتفاع المعادل لقمة "Everest- مستخدمين تطبيق "Strava".
وضافت انه "أتم الرقيب الأول إسكندر هذا التحدي على دراجته الهوائية في خلال فترة 21 ساعة، متجاوزا مسافة 357 كيلومترا، متسلقا ارتفاعا بلغ 9493 مترا، ليكون وفقا لموقع "Everesting " أول من اتم هذا التحدي على صعيد لبنان، وسجل اسمه على لائحة أقوى المتسلقين في العالم"Hall Of Fame".
علما أن الرقيب الأول المذكور حاز على جوائز عديدة عبر مشاركاته في مسابقات وبطولات سابقة، نذكر منها:
- "ترياتلون شبروح" عام 2019، بالاشتراك مع فريق قوى الأمن الداخلي (المركز الأول).
- "سباق الاستقلال" عن فئة النخبة عام 2017 (المركز الأول).
-كأس لبنان للدراجات الهوائية" لعام 2017، (المركز الثالث)".