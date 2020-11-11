إنجاز رياضي لرقيب في قوى الأمن الداخلي...

صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البلاغ التالي: "شارك الرقيب أول جورج إسكندر، من فريق ألعاب القوى في قوى الأمن الداخلي، في مسابقة "تحدي التسلق الأكثر صعوبة في العالم" Everesting) )، التي تقضي أن يتسلق المشاركون فيها، سواء على متن دراجات هوائية أم سيرا، مسافة 8848 مترا، وهو الارتفاع المعادل لقمة "Everest- مستخدمين تطبيق "Strava".



وضافت انه "أتم الرقيب الأول إسكندر هذا التحدي على دراجته الهوائية في خلال فترة 21 ساعة، متجاوزا مسافة 357 كيلومترا، متسلقا ارتفاعا بلغ 9493 مترا، ليكون وفقا لموقع "Everesting " أول من اتم هذا التحدي على صعيد لبنان، وسجل اسمه على لائحة أقوى المتسلقين في العالم"Hall Of Fame".