لبنان

الراعي استقبل كوبيتش وسفير روسيا

Lebanon 24
11-11-2020 | 17:33
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استقبل البطريرك الماروني  الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم  في الصرح البطريركي في بكركي السفير الروسي ألكسندر روداكوف في زيارة تعارف بعد تولّيه مهامه الجديدة في لبنان، حيث جرى عرض للاوضاع والقضايا في المنطقة لا سيّما موضوع الارهاب ودور الأديان في تخفيف الاحتقان، كما تمّ التطرّق لموضوع النازحين السوريّين وضرورة عودتهم  الى بلادهم حفاظاَ على هويّتهم وحقوقهم.
 
ومن ثم استقبل البطريرك الراعي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش حيث جرى البحث في الأوضاع العامة.
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