الجيش: وصول مستشفيين ميدانيين لعلاج المصابين هبة قطرية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "يستمر وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطت في مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 11/11/2020 طائرة قطرية تحمل مستشفيين ميدانيين لصالح وزارة الصحة مخصصين لعلاج مصابي كورونا، سعة كل منهما /500/ سرير، وسيقوم الجيش بتركيب أحدهما في مدينة طرابلس والآخر في مدينة صور".