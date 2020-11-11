مرتضى ترأس اجتماع اللجنة الاستراتيجية الزراعية

ترأس وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى اجتماعا للجنة الاستراتيجية الزراعية 2020-2025، حضره المديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد، ممثل "منظمة فاو" في لبنان موريس سعادة الى مديري الثروة الزراعية والتنمية الريفية والثروة الحيوانية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة البرامج والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية، حيث قدمت المديريات عرضا شاملا لبطاقات المشاريع التي تشمل القطاع النباتي والحيواني والتنمية الريفية والدراسات والتنسيق.

ونوه مرتضى بالجهود المبذولة، داعيا إلى "العمل على متابعة المشاريع ذات الاولوية لتبصر النور"، مشددا على "التعاون والتشبيك مع المنظمات الدولية والادارات الرسمية والقطاع الخاص".