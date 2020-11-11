لبنان

بلدية دار بعشتار: انشاء معمل لفرز النفايات في البلدة لن يتسبب بأي ضرر بيئي أو صحي

Lebanon 24
11-11-2020 | 18:30
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أوضحت بلدية داربعشتار في بيان، ان "مشروع إنشاء معمل لفرز النفايات في البلدة ستقوم بتمويله وتنفيذه الجمعية المسيحية الارثوذكسية الدولية IOCC، وبالتالي فإن دور البلدية يقتصر على تأمين العقار المناسب لإقامة المشروع وتشغيله بعد الانتهاء من عملية تنفيذه".

وطلبت من "جميع أبناء البلدة الراغبين في تقديم أي عقار لاستثماره في هذا المشروع سواء مجانا أو لقاء بدل إيجار، التواصل معها في مهلة اسبوع من تاريخه حتى يتسنى للشركة الهندسية المتخصصة بدراسات الأثر البيئي EDESSA إجراء كشف حسي على العقار والتأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة تمهيدا لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي".

وأكدت أن "الهدف الأساسي من إنشاء المعمل هو إيجاد حل لمشكلة النفايات في بلدة داربعشتار فقط دون سواها، الأمر الذي يعني عدم استقبال أي نفايات من خارج البلدة مهما كانت الظروف"، مشيرة إلى أن "المعمل المنوي إنشاؤه هو كناية عن هنغار ضمنه مكبس لكبس الورق والكرتون والبلاستيك وقشاط لفرز النفايات ولا يحتوي على أي فرن أو مولد أو روائح كريهة تنتج عنه وتتسبب بضرر صحي أو بيئي".

كما أعلنت أنها "ستعمل على نشر جميع المعلومات والدراسات العائدة للمشروع في الاوقات المناسبة حسب المراحل التي يمر بها بشكل تدريجي على موقع فايسبوك البلدية"، مؤكدة انها "المرجع الصالح لتقديم أي معلومة أو إستفسار يخص المشروع"، متمنية على "كل من يرغب التواصل معها شفهيا أو خطيا للحصول على الجواب الملائم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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