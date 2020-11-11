4 جرحى في حادث سير على طريق تل النحاس برج الملوك

سقط 4 جرحى في حادث سير وقع على طريق تل النحاس - برج الملوك بين سيارة "نيسان تيدا" وشاحنة لنقل المحروقات.



ونقل الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة والصليب الأحمر الجرحى الأربعة الذين كانوا داخل سيارة ال"نيسان" إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.