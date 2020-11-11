خلية الازمة في المنية الضنية سجلت 19 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت خلية الازمة في قضاء المنية - الضنية في بيان، "تسجيل 19 اصابة بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية التي اجريت لهم".

واشارت الى ان "الاصابات توزعت كالآتي: المنية 11، بخعون 4، سير 2، واصابة واحدة في كل من ايزال وديرنبوح".

وتمنت الخلية على المواطنين "الالتزام بالتدابير الوقائية والاجراءات الصحية التي دعت اليها وزارة الصحة، حرصا على صحتهم وصحة عائلاتهم ومنعا لتفشي الفيروس.