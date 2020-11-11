بري التقى جنبلاط... ماذا بحثا؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن والوزير السابق غازي العريضي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

وجرى خلال اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات، بعدها غادر جنبلاط دون الادلاء بتصريح.