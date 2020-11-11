لبنان

جعجع يتصل بعباس معزياً

Lebanon 24
11-11-2020 | 19:13
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اتصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وقدّم له التعازي بوفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
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سمير جعجع

محمود عباس

صائب عريقات

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