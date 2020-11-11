لبنان

بلدية كفر بيت: 3 حالات كورونا في البلدة وشفاء مصاب

Lebanon 24
11-11-2020 | 19:57
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 أعلنت بلدية كفر بيت في بيان، "رصد ثلاث حالات كورونا، وشفاء مصاب"، داعية "من يشعر بعوارض الفيروس إلى الاتصال بلجنة الأزمة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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كفر بيت

كورونا

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