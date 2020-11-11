20
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل وصل الى بيروت
Lebanon 24
11-11-2020
|
20:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
مسيرة رمزية واعتصام امام السفارة الفرنسية رفضاً للاساءة للنبي محمد ومواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
Lebanon 24
مسيرة رمزية واعتصام امام السفارة الفرنسية رفضاً للاساءة للنبي محمد ومواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
12/11/2020 05:52:07
12/11/2020 05:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ايمانويل ماكرون مغرداً بالعربية: لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية
Lebanon 24
ايمانويل ماكرون مغرداً بالعربية: لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية
12/11/2020 05:52:07
12/11/2020 05:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية لـ"الجريدة" الكويتية: صبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدأ ينفد، وهو بصدد جمع المسؤولين عن الملف اللبناني في الإليزيه خلال الساعات المقبلة لأخذ موقف متشدد يحمّل خلاله الأطراف المعرقلة مسؤولية فشل تشكيل الحكومة
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية لـ"الجريدة" الكويتية: صبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدأ ينفد، وهو بصدد جمع المسؤولين عن الملف اللبناني في الإليزيه خلال الساعات المقبلة لأخذ موقف متشدد يحمّل خلاله الأطراف المعرقلة مسؤولية فشل تشكيل الحكومة
12/11/2020 05:52:07
12/11/2020 05:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر بعبدا تنفي للـLBCI ما يتم تداوله عن اتصال بين الرئيس عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن الاستشارات النيابية الملزمة التي حددها الخميس المقبل
Lebanon 24
مصادر بعبدا تنفي للـLBCI ما يتم تداوله عن اتصال بين الرئيس عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن الاستشارات النيابية الملزمة التي حددها الخميس المقبل
12/11/2020 05:52:07
12/11/2020 05:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ايمانويل ماكرون
باتريك دوريل
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:08 | 2020-11-11
11/11/2020 09:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع منخفض جديد وموجة باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
لبنان على موعد مع منخفض جديد وموجة باردة في هذا الموعد
10:18 | 2020-11-11
11/11/2020 10:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي رمزية الرقم 11:11 لكل برج؟
Lebanon 24
ما هي رمزية الرقم 11:11 لكل برج؟
09:00 | 2020-11-11
11/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة قديمة لجورجينا رزق تشعل المواقع.. أجمل منك ما في
Lebanon 24
صورة قديمة لجورجينا رزق تشعل المواقع.. أجمل منك ما في
09:00 | 2020-11-11
11/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تحذر مواطنيها في لبنان من خطر أعمال إرهابية وعمليات عسكرية في هذه المناطق
Lebanon 24
كندا تحذر مواطنيها في لبنان من خطر أعمال إرهابية وعمليات عسكرية في هذه المناطق
10:08 | 2020-11-11
11/11/2020 10:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:44 | 2020-11-12
باتريك دوريل يهز العصا الحكومية ويحرك الجمود... هل تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال؟
04:55 | 2020-11-12
انقطاع الاتصال
04:53 | 2020-11-12
هل من عدوان ؟
04:50 | 2020-11-12
تدابير احتياط
04:48 | 2020-11-12
150 الفاً؟
01:32 | 2020-11-12
الحريري قد يزور بعبدا غداً
فيديو
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact