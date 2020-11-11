لبنان

مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل وصل الى بيروت

Lebanon 24
11-11-2020 | 20:09
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وصل مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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باتريك دوريل

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