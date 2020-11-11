مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل وصل الى بيروت

وصل مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.