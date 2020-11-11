لجنة التتبع والترصد في الهرمل: 11 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل في بيان، انه "سجل اليوم في الهرمل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا"، وانه "تم التواصل مع المصابين واجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".

ودعت الاهالي الى "التنبه من تزايد اعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr ، سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية". واملت من الجميع "الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة".