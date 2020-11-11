في المتن الأعلى.. 16 حالة كورونا جديدة

وزعت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي بيانا ب"الحالات الايجابية لمصابي الكورونا في قرى وبلدات المتن الاعلى لليوم الاربعاء 11 الحالي، على الشكل التالي:كفرسلوان: 4بتبيات: 2قبيع: 1الخلوات: 2بزبدين: 2حمانا: 2بتخنية: 1قرنايل: 2العبادية:1الاجمالي: 16 حالة".