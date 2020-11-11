لبنان

في قضاء صور: 43 إصابة كورونا جديدة وحالة قيد التحقق

Lebanon 24
11-11-2020 | 21:50
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء، تم اليوم تسجيل 43 إصابة بcovid 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وحالة قيد التحقق، وكل الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين، من بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية، وتوزعت الإصابات على النحو الآتي: صور 10، البرج الشمالي 5، جويا 4، البازورية 3، الحوش 2، الشبريحا 2، الرشيدية 2، صور /مفرق معركة 1، العباسية 1، الظهيرة 1، ديردغيا 1، جويا 1، المساكن 1، معروب 1، برج رحال 1، العباسية /جل البحر 1، أرزون 1، ديركيفا 1، زبقين 1، البص 1، المعشوق 1، يارين 1، وحالة قيد التحقق. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 2553 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 235 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 2318 حالة محلية من بينها 421 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و46 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارىء الدولية - اليونيفيل، و34 حالة وفاة محلية. وتماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام، من بينهم 651 شفاء مخبريا و713 شفاء زمنيا".

وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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