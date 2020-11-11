إشكال فردي وإطلاق نار في منطقة القبة - طرابلس

وقع اشكال فردي في منطقة القبة - طرابلس بالقرب من مسجد حمزة بين المدعو "و.ه" و المدعو "ا.ر" على خلفية اشكالات سابقة.وتطور الاشكال إلى إقدام المدعو "و.ه" على إطلاق نار من مسدس حربي بإتجاه الاخير من دون إصابته ليفر الى جهه مجهولة.وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني وعملت على تطويق المكان فيما العمل جارٍ على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.