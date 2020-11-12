لبنان

إنتظار ترجمة عملية

Lebanon 24
12-11-2020 | 00:14
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تنتظر أوساط المودعين، بعد سماع كلام مسؤول مالي رفيع، ترجمة عملية، في الثلث الأوّل من السنة الجديدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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