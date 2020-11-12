الموفد الفرنسي سيبحث الموعد الممكن لزيارة ماكرون إلى لبنان

أكدت مصادر فرنسية عبر "اللواء" أن "الموفد الرئاسي سيبحث الموعد الممكن لزيارة ماكرون إلى لبنان لتفقد القوات الفرنسية العاملة في إطار اليونيفل في الجنوب.