الحريري قد يزور بعبدا غداً

قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان "الشوط الأخير لم يقطع بعد، وان التداول بالأسماء بين الرئيسين ما يزال قائماً، وان الرئيس سعد الحريري لم يطلب من أي كتلة تسليم لائحة بأسماء بعد".



ولم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس الحريري بعبدا غداً، مشيراً إلى مسودة حكومة قيد الإنجاز، في وقت قد لا يتعدى فترة ما قبل حلول عيد الاستقلال في 22 ت2 الجاري.