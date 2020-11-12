تدابير احتياط

يُنقل أنّ مرجعيات سياسية وحزبية، اتّخذت تدابير أمنية مشدّدة في تنقّلاتها، بعدما أُعلمت من جهات دولية فاعلة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.