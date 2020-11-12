لبنان

تدابير احتياط

Lebanon 24
12-11-2020 | 04:50
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يُنقل أنّ مرجعيات سياسية وحزبية، اتّخذت تدابير أمنية مشدّدة في تنقّلاتها، بعدما أُعلمت من جهات دولية فاعلة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
المصدر: النهار
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