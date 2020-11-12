لبنان

هل من عدوان ؟

Lebanon 24
12-11-2020 | 04:53
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تساءلت أكثر من جهة حول الموقف الذي أطلقه المسؤول الفلسطيني بسام أبو شريف، حول معلوماته عن قيام إسرائيل بعدوان على لبنان، والذي تقاطع مع معلومات فلسطينية أخرى صبّت في هذه الخانة.
المصدر: النهار
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