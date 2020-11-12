هل من عدوان ؟

تساءلت أكثر من جهة حول الموقف الذي أطلقه المسؤول الفلسطيني بسام أبو شريف، حول معلوماته عن قيام إسرائيل بعدوان على لبنان، والذي تقاطع مع معلومات فلسطينية أخرى صبّت في هذه الخانة.