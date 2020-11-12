انقطاع الاتصال

تساءلت شخصيات بيروتية عن أسباب عدم قيام محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالاتصال للاطمئنان الى خمسة اعضاء من مجلس بلدية بيروت مصابين بفيروس "كورونا".

