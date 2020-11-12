انقطاع الاتصال

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12-11-2020 | 04:55
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تساءلت شخصيات بيروتية عن أسباب عدم قيام محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالاتصال للاطمئنان الى خمسة اعضاء من مجلس بلدية بيروت مصابين بفيروس "كورونا".
المصدر: نداء الوطن
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مروان عبود

كورونا

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