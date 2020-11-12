طلّاب يُفصلون من جامعاتهم وآخرون على الطريق... الدولار الطالبي في خبر كان

كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن" غياب دعم فعّال لمواجهة موجة "حجز أموال المودعين"، والعزل التدريجي للطلاب اللبنانيين في الخارج، ووضع "رقبة الأهالي" تحت "موسى" المصارف، جملة أمور أحدثت تغييراً في طريقة صياغة القوانين، بحيث شكّل الأهالي لجنة تضم ممثلين عنهم من كل المحافظات برئاسة، سامي حمية، وكتبوا بأنفسهم اقتراحاً لقانون معجل مكرر بمادة وحيدة صيغت بلغة الإلزام، بهدف تيسير أمور أبنائهم الطلبة الجامعيين في الخارج، عُدّلت وأقرّت وصدرت بمرسوم جمهوري لكن من دون نتيجة!إتخذ جميع الأهالي خطوات استباقية لاحتمال تعثرهم عن الدفع بسبب عدم توافر العملة الصعبة، وتوقف المصارف عن تحويل أي مبلغ من ودائعهم ومدّخراتهم إلى الخارج، وتواصلوا مع إدارات الجامعات التي تحملت لأشهر طويلة تمديد فترة الدفع. وانقسم الأهل بين مجموعتين، مجموعة قررت اتخاذ المسلك القانوني واللجوء إلى النواب وإقرار القانون برئاسة حميّة تحت إسم "لجنة الطلاب في الخارج"، ومجموعة أخرى يحركها أمين سر "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" ربيع كنج، التي اختارت الضغط في الشارع والقيام بالإعتصامات والتحركات لضمان تنفيذ القانون. وهنا نسأل: لماذا لم يُدرج في القانون الصادر، بند جزائي يعاقب المصارف التي لا تتقيّد به؟"خلص الوقت""ستتم إزالة كل من نانسي عبداللطيف، قاسم ياسين، افروديت حنا ومادلين حنا من منصات الدراسة أونلاين لعدم دفع الرسوم الدراسية"، أَرسلت جامعة روستوف الطبية الحكومية هذه الرسالة إلى الطلاب الجامعيين، بعد تحذيرهم مراراً أنه سيتم فصلهم من الجامعة بشكل نهائي، في ما لو تخلّفوا عن سداد أقساطهم في القريب العاجل. ويشرح رئيس لجنة الطلاب في الخارج سامي حمية لـ"نداء الوطن" أن الوقت يداهمهم فيقول: "بعد شهر، لا نريد هذا المبلغ لأنه لن يكون له أي داع وسيكون معظم أولادنا قد طُردوا من جامعاتهم، ليس لأنهم غير كفوئين بل لأن مصرف لبنان قد أبى حتى الساعة إصدار تعميم يلزم فيه المصارف تنفيذ قانون الدولار الطلابي رقم 193، بحجة "عدم صدور آلية تنظيمية مناسبة من قبل السلطات المعنية"، وعلى أن "يسعى مصرف لبنان مع وزير المالية لإجراء المقتضى بهذا الشأن"، في وقت "يتقاذفوننا كالكرة بين هالك ومالك وقبّاض الأرواح" ومن دون مراعاة وضع الطلاب الذين هم أهم ما يملك لبنان من أدمغة، غالبيتهم مهندسون وأطباء وعلماء، مع العلم أن عضو لجنة التربية النائب إيهاب حمادة قد أكد لنا عندما وقّع على مسودة القانون مع كل من النواب حسن فضل الله وابراهيم الموسوي وعلي فياض، أن القانون لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية لوجود آلية تنفيذية.ويتابع حمية: "وصلتنا صور مؤسفة عن بعض الطلاب الذين يفترشون الطرقات بعدما طردوا من مساكنهم لعدم قدرتهم على دفع المستحقات! لذا قررنا الإعتصام اليوم الخميس عند الساعة 11 صباحاً أمام مصرف لبنان، مع استعدادنا التام ليكون اعتصامنا مفتوحاً حتى تطبيق القانون الطالبي، بخاصة بعدما فصل عدد كبير من أبنائنا كونهم تلقوا إنذارات متكررة لدفع ما يتوجب عليهم من دون جدوى. كما ندعو إخوتنا وأصدقاءنا في العمل النقابي للإلتفاف حول قضيتنا المحقة، وأخص بالذكر الإتحاد العمالي العام الذي يشكل عصب التحرك النقابي ونقابتي الأطباء والمهندسين وروابط المعلمين والإتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني وأهلنا في بيروت، مع الإلتزام التام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع".