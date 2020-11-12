لبنان

مستشار منزعج

Lebanon 24
12-11-2020 | 06:21
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إرتفعت في الفترة الأخيرة شكوى أحد المستشارين من تجاوزات متتالية لدوره مِن قبل بعض مَن سمّاهم المتطفلين، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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