في حال المداورة.. هكذا ستتوزع الحقائب

أكّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في حديثٍ لجريدة "الأنباء" ما سبق وكشفه في تصريح لافتٍ أمس عن، "توافق الرئيسين عون والحريري على حجم الحكومة وتوزيع الحقائب السيادية"، لكنه لم يكشف التفاصيل حول كيفية توزيع الحقائب، مشيراً إلى أنه في حال تمّت المداورة فعلياً تكون الداخلية من حصة الروم الأرثوذكس، والخارجية للسنّة أو للدروز، والمالية للشيعة، والدفاع للموارنة. أمّا وزارة الطاقة فلم يُحسم أمرها بعد أسوةً بباقي الوزارات".