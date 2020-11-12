السفراء الأوروبيون يتحدثون عن عقوبات باسيل.. ماذا قالوا؟

لفت السفراء الأوروبيون الى "انّ العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، هي شأن مرتبط بباسيل حصراً، ومنعزل عن اي عامل داخلي او خارجي، خلافاً لبعض التحليلات والتفسيرات التي اعطت هذه العقوبات أبعاداً ربطتها بالشأن الحكومي اللبناني، علماً انّ هذا الاجراء الاميركي ليس آنياً، بل عمره سنوات من التحضير، ما يعني أنّه سابق للملف الحكومي الحالي، ولحكومة سعد الحريري التي استقالت في العام 2019. ومحاولة الربط بين هذه العقوبات وملف تأليف الحكومة الحالية في لبنان خاطئة".