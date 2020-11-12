بيت الوسط... تكتّم إيجابي أم سلبي؟

تعكس اجواء "بيت الوسط" تكتماً مطبقاً حول المباحثات التي يجريها الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية، ولا يؤكّدون حتى الآن امكان حصول لقاء مباشر بينهما قبل زيارة الموفد الفرنسي.







وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، ان لا ايجابيات يُبنى عليها حتى الآن، وتؤشر الى حصول انفراج، وخصوصاً بعد الموقف العالي السقف الذي صدر عن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، والمعايير الجديدة التي حدّدها لتشكيل الحكومة.