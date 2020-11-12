لبنان

تقرير إسرائيلي: وجود "حزب الله" في سوريا أكبر من المعلن.. وهذه خارطة المواقع

Lebanon 24
12-11-2020 | 09:00
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قال مركز ألما للبحوث والتعليم الإسرائيلي إن وجود "حزب الله" في جنوب سوريا أكبر بكثير مما تم الكشف عن سابقا.
وقال المركز في تقرير نقلته صحيفة "جيروزالوم بوست" إنّ للحزب  نحو  58 موقعا، 28 منها للقيادة الجنوبية للحزب، و30 لـ "مشروع الجولان"، بحسب تقرير نشرته "الحرة". 
واستند تقرير مركز ألما في تحديد تلك الأماكن على مواقع معارضة سورية وأماكن فعلية تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال التقرير إن تلك المواقع المتمركزة في محافظتي القنيطرة ودرعا "تشكل أساسا نوعيا لأنشطة حزب الله، من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي"، الأمر الذي "يشكل تحديا مستمرا لإسرائيل والمنطقة".
وقال التقرير إنّ القيادة الجنوبية  لها مهمة أساسية وهي إنشاء بنى تحتية لـ"حزب الله" في المنطقة وليس فقط جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تدريب الفيلق الأول للجيش السوري للحرب مع إسرائيل. 
أما "مشروع الجولان" فتحت قيادة، علي موسى دقدوق، ومقره في دمشق وبيروت. ومن مهامه جمع معلومات استخبارية عن إسرائيل والتحركات العسكرية في  الجولان الواقع تحت السيادة الإسرائيلية، بحسب الصحيفة. 
وفي حالة اندلاع حرب جنوباً، يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي ألا تنحصر في جبهة واحدة، بل على طول "الحدود الشمالية" مع سوريا ولبنان.
 
المصدر: الحرة
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