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لبنان
7 اصابات جديدة في حارة صيدا
Lebanon 24
12-11-2020
|
08:52
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أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة أمل وحزب الله في بيان "ان سبعة اصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت لمقيمين في البلدة".
وجددت تذكير "المخالطين للمصابين بضرورة اعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة وفي مقدمتها إجراء فحص PCR".
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