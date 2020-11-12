7 اصابات جديدة في حارة صيدا

أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة أمل وحزب الله في بيان "ان سبعة اصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت لمقيمين في البلدة".وجددت تذكير "المخالطين للمصابين بضرورة اعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة وفي مقدمتها إجراء فحص PCR".