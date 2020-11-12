سبحة العقوبات ستكر؟

تجزم اوساط ديبلوماسية غربية سبحة العقوبات بحسب قانون ماغنيتسكي ستكر وستطال عددًا من المحيطين بقيادات سياسية لبنانية ومن الممولين لهم. وتؤكد هذه الأوساط أن الساسة في لبنان لم يستجيبوا لأية مبادرة سياسية او يحاولوا الإصلاح ما يؤكد انه لا بديل عن العقوبات كسبيل وحيد لهزهم. و تختم الأوساط أن مسار العقوبات لن يتغير مع تغيير الإدارة الأميركية بل يستمر.