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لبنان
1،300،000 طابع مالي من فئة الألف ليرة قيد التداول
Lebanon 24
12-11-2020
|
08:57
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية ما يلي:
وُضع اليوم في التداول 1،300،000 طابع مالي من فئة الألف ليرة.
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