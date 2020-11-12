اصابة مواطن بطلق ناري في الميناء

اصيب المدعو "ا.ج." بطلقات نارية من سلاح حربي في منطقة الميناء من دون معرفة الاسباب، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وقد تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة حرجة، فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.