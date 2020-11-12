لبنان

باسيل إلى الشرق درّ

اندريه قصاص

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Lebanon 24
12-11-2020 | 10:00
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قد تكون العقوبات الأميركية التي فُرضت على رئيس "التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل قد زادت القناعة لديه بأن "حزب الله" كان على حقّ يوم لوّح بالذهاب، إقتصاديًا وعسكريًا، نحو الشرقين الأوسط والأدنى، وبالتحديد نحو سوريا والعراق وإيران والصين، بعدما أبدت كل من الصين وإيران إستعدادهما للإنفتاح على لبنان بشروط اقلّ صرامة مما هي عليه علاقته بالغرب، ولا سيما مع صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال "حزب الله" يحاذر ويحذّر من الدخول في تفاصيل شروطه، التي يعتبرها في غير مصلحة لبنان، وقد يكون هذا الموقف أحد اسباب عدم ولادة حكومة الرئيس سعد الحريري بالسرعة المطلوبة.  

وليس خافيًا إذا قلنا أن باسيل هو الذي حال دون إندفاعة "حزب الله" نحو الشرق كليًا وإدارة الظهر للغرب، أولًا لإعتقاده بأن هذا الموقف يمكن أن يُبعد عنه كأس العقوبات الأميركية، وثانيًا لإيمانه بأن لبنان يجب أن يحافظ على توازن علاقاته مع الغرب ومع الشرق على حدّ سواء، وهذا ما يميّز موقع لبنان الجغرافي كهمزة وصل بين الشرق والغرب، إقتصاديًا وحضاريًا وثقافيًا. ولذلك حاول باسيل من خلال موقعه المتقدم لدى "حزب الله" بإقناعه العدول عن فكرة إدارة الظهر للغرب، مع تأكيده على أهمية إنفتاحه على الشرق، وبالأخصّ لجهة التسهيلات، التي كان من الممكن أن يقدّمها كل من إيران والعراق في مجالي النفط والكهرباء.    

أمّا وقد فرضت أميركا على باسيل العقوبات، وهي موجعة بطبيعة الحال بالنسبة إلى شخصية سياسية لها طموحاتها، خصوصًا أنها قد إتُخذت لأسباب قيل بأنها مرتبطة بقيامه بأعمال لها علاقة بملفات الفساد بما يمكنها أن تسيء إليه وإلى صدقيته في تعاملاته السياسية، فإن باسيل كونه حليف "حزب الله" الإستراتيجي، على رغم بعض التباينات في وجهات النظر، سيجد نفسه تلقائيًا وعمليًا منقادًا نحو مشروع "التشريق" بما يعنيه التخلي عن الغرب، وبالأخص الأوروبي، الذي لم يدافع عنه مما لحقه من ظلم، على حدّ توصيف بعض المقربين من "التيار الوطني الحر"، من قبل الولايات المتحدة الأميركية.  

وما كان يعارضه باسيل في السابق قد يكون قد آن الآوان لإعادة فتحه، بإعتبار أنه لم يعد قلقًا من عقوبات قد أصبحت أمرًا واقعًا، ولا يمكن بالتالي مواجهتها، على رغم تلميح باسيل بأنه سيقاضي الإدارة الأميركية قضائيًا. ولهذا السبب، ووفق بعض النظريات، فإن إحتمال إعادة فتح ملف التوجه نحو الشرق قد أصبح اقرب إلى الواقع، وذلك نظرًا إلى مدى تأثير رئيس تكتل "لبنان القوي" على توجهات العهد في هذا المجال، وعلى المستوى الرسمي، خصوصًا بعد سقوط المحاذير السابقة، وبعدما دفعته إدارة ترامب نحو خيارات جذرية في ما يتعلق بعلاقات لبنان الخارجية، وبعد ضمان سير الأكثرية النيابية في هذا الركب على المستوى التشريعي.  

 

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اندريه قصاص

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