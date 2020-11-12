لبنان

استمرار إجراء امتحانات الكولوكيوم في أيام الإقفال العام

Lebanon 24
12-11-2020 | 09:07
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب القرار الرقم 537/م/2020 المتعلق باستمرار إجراء امتحانات الكولوكيوم في أيام الإقفال العام، جاء فيه:

إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم الرقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يستمر إجراء امتحانات الكولوكيوم في أيام الإقفال العام، بحسب المواعيد التي كان قد أعلن عنها سابقا.
المادة الثانية: على المرشحين وأعضاء اللجان المشاركين في امتحانات الكولوكيوم على المستويات كافة اصطحاب الأوراق الثبوتية التي تؤكد مشاركتهم فيها وإبرازها للأجهزة الأمنية عند اللزوم للسماح لهم بالوصول إلى حرم الجامعة اللبنانية في الحدث.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم.
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