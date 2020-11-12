مؤتمر النازحين في سوريا... والنزاعات الداخلية

كان ملف النازحین السوریین ولا یزال یشكل نقطة إختلاف بین الأطراف اللبنانیة، إذ أن فئة ترید معالجة الملف تحت رعایة الأمم المتحدة، بينما تريد فئة أخرى حله بالتواصل المباشر مع الدولة السوریة. وتعتبر مصادر سياسية أن الدعوة الروسیة لا یمكن أن تُرفض، خصوصًا أن عودة النازحین تشكّل أولویة لبنانیة، "ولكن في ھذا المؤتمر بالتحدید لیس من مصلحة لبنان الدخول في نزاعات داخلیة بشأنه، وتحدیدا في المرحلة الراھنة التي تشھد تشكیل حكومة، على حدّ قول المصادر نفسها.