تغريدة غاضبة للنائب الفرنسي رويار.. هكذا وصف رياض سلامة

علّق النائب الفرنسي وعضو لجنة الدفاع غويندال رويار على خبر نشرته صحيفة "لوريان لوجور".

وعلى حسابه على "تويتر"، وصف رويار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بأنّه لا يُطاق، مشيراً إلى أنّ بلاده تنتظر أرقام مصرف لبنان "الصحيحة" منذ أشهر. وأرفق رويار تغريدته بـ3 وسوم: تدقيقات وفرنسا وصندوق النقد الدولي.

وجاء تعليق رويار هذا على تصريح لسلامة أمس قال فيه إنّ "البنوك في أزمة لكن البلد ليس مفلسا".

وليل أمس وصل مستشار الرئيس الفرنسي، باتريك دوريل، إلى لبنان في محاولة لتحريك الجمود الحاصل في الملف الحكومي.

يُشار إلى أنّ رويار يُعتبر مطلعاً على الملف اللبناني ومقرباً جداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسبق لرويار أن زار لبنان مع ماكرون مؤخراً.