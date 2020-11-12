لبنان

حريق مقهى في ابي سمراء

Lebanon 24
12-11-2020 | 09:28
A-
A+
Doc-P-765370-637407703615601202.jpg
Doc-P-765370-637407703615601202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق فجر اليوم داخل مقهى Havana في منطقة ابي سمراء في طرابلس. وقد اتى الحريق على جميع محتويات المقهى حيث عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماده فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
مواضيع ذات صلة
دبوسي استقبل ذوق: نسعى لتأمين مصالح لبنان من طرابلس الكبرى
lebanon 24
12/11/2020 18:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق بين قلعة طرابلس وأبي سمراء يقترب من المنازل (صور)
lebanon 24
12/11/2020 18:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي شدد على أهمية الاستقرار الأمني في طرابلس وكل لبنان: ان الاوضاع الضاغطة اقتصاديا وماليا وصحيا تكفي المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد
lebanon 24
12/11/2020 18:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العمل في سرايا طرابلس... وتدعو لحماية اليد العاملة اللبنانية
lebanon 24
12/11/2020 18:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

لبنان

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2020-11-12
18:21 | 2020-11-12
18:17 | 2020-11-12
18:14 | 2020-11-12
17:47 | 2020-11-12
17:24 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website