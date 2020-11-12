حريق مقهى في ابي سمراء

اندلع حريق فجر اليوم داخل مقهى Havana في منطقة ابي سمراء في طرابلس. وقد اتى الحريق على جميع محتويات المقهى حيث عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماده فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.