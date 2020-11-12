باسيل كان ينتظر من نصرالله أكثر

على رغم ما أظهره الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمته أمس، من دعم واضح له ضد العقوبات التي تعرّض لها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، فإن أوساط الوزير السابق جبران باسيل كانت تتوقع من السيد دعمًا أقوى، اقله بالشكل، وهو الذي ترك الحديث عن العقوبات إلى آخر كلامه.