لبنان

نقيب الأطباء: هجرة خطيرة وغير مسبوقة لأصحاب الخبرة والكفاءات

Lebanon 24
12-11-2020 | 09:44
A-
A+
Doc-P-765375-637407711060176830.jpg
Doc-P-765375-637407711060176830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر نقيب الأطباء شرف أبو شرف من أن الأطباء والممرضين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا، مشيراً الى أن تعويض النقص الموجود ولاسيما في أقسام العناية المشددة صعب جداً.
 
وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، طالب أبو شرف بتأمين حافز مادي للأطباء في لبنان لكي يبقوا ولا يغادروا، لافتاً إلى أننا نشهد هجرة خطيرة وغير مسبوقة لأصحاب الخبرة والكفاءات.
 
وأكد أن الوضع الاقتصادي المهترئ فرض نفسه على الاقفال المرتقب بعد غد السبت، معتبراً أن المعنيين حاولوا إيجاد حل وسط بين الاقفال التام المرهق والاقفال الجزئي الذي أثبت فشله.
 
وتحدث أبو شرف عن نسبة خمسة عشر إلى عشرين في المئة من المواطنين الذين لا يتقيدون أبداً بالإرشادات التوجيهية الخاصة بكورونا، داعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى التشدد بتطبيق الاجراءات والعقوبات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2020-11-12
18:21 | 2020-11-12
18:17 | 2020-11-12
18:14 | 2020-11-12
17:47 | 2020-11-12
17:24 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website