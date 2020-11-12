في طليا.. مجهول أطلق النار على مطلوب

أدخل أمس الى مسشتفى دار الامل الجامعي نطاق فصيلة طليا المطلوب للقضاء بعدة مذكرات وأحكام عدلية بجرائم سلب وسرقة المدعو ا. ا. (مواليد 1997)، مصابا بعدة طلقات نارية في فخذه الايسر على اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين في محلة سهل بلدة طليا. وقد تم توقيفه وفتح تحقيق لإجراء المقتضى.