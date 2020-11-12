خلية الأزمة في قضاء زغرتا: 7 حالات إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل سبع حالات ايجابية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا 1، مجدليا 3، مرياطه 1 وحيلان 2.وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها على "تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".