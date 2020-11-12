الطقس مستقّر حتى السبت.. منخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية سيجلب الأمطار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:يستقر الطقس على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء السبت حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية يؤدي الى طقس متقلب وماطر.المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال طفيف لهطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية الداخلية.الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع هطول امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية.الأحد: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة طول امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد ورياح ناشطة، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 21 درجة.- الرياح السطحية: شماليةالى شمالية - شرقية نهارا شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,09- ساعة غروب الشمس: 16,34