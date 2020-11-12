يروّجان عملة مزيّفة فوقعا في قبضة الأمن (صورة)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص بترويج عملة مزيّفة في محلة البوابة - صور، مؤكدة أنه على أثر ذلك، توجّهت دورية من المفرزة إلى المحلة المذكورة، وتمكّنت من توقيفه على متن سيارة نوع "تويوتا أفانزنا"، ويدعى: م. ج. (مواليد عام 1990، فلسطيني).

ولفتت في بيان الى أنه بتفتيشه، عُثر بحوزته على أوراق نقدية بقيمة 1200 دولار أميركي، من فئة الـ50$ ، ومبلغ 400،000 ل. ل. من فئتي الـ50 و100 ألف، جميعها مزيّفة.وقال البيان: بالتحقيق معه، اعترف بمشاركة شخص آخر في عملية الترويج، وإن دوره يقتصر على نقل المروّج في حين يتولّى الأخير باقي الأمور، ويدعى: (م. م. مواليد 1976، لبناني) الذي لاذ بالفرار، قبل وصول الدورية، متّجهًا إلى شارع المصارف.وأوضحت أن دوريّة كمنت له في الشارع المذكور، وأوقفته بعملية خاطفة، وقد تبيّن أنه أُخليَ سبيله منذ فترة وجيزة من السجن، لافتة الى أنه أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.