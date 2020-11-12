لبنان

يروّجان عملة مزيّفة فوقعا في قبضة الأمن (صورة)

Lebanon 24
12-11-2020 | 10:11
A-
A+
Doc-P-765386-637407728337553835.jpg
Doc-P-765386-637407728337553835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص بترويج عملة مزيّفة في محلة البوابة - صور، مؤكدة أنه على أثر ذلك، توجّهت دورية من المفرزة إلى المحلة المذكورة، وتمكّنت من توقيفه على متن سيارة نوع "تويوتا أفانزنا"، ويدعى: م. ج. (مواليد عام 1990، فلسطيني).
 
 



ولفتت في بيان الى أنه بتفتيشه، عُثر بحوزته على أوراق نقدية بقيمة 1200 دولار أميركي، من فئة الـ50$ ، ومبلغ 400،000 ل. ل. من فئتي الـ50 و100 ألف، جميعها مزيّفة.

وقال البيان: بالتحقيق معه، اعترف بمشاركة شخص آخر في عملية الترويج، وإن دوره يقتصر على نقل المروّج في حين يتولّى الأخير باقي الأمور، ويدعى: (م. م. مواليد 1976، لبناني) الذي لاذ بالفرار، قبل وصول الدورية، متّجهًا إلى شارع المصارف.

وأوضحت أن دوريّة كمنت له في الشارع المذكور، وأوقفته بعملية خاطفة، وقد تبيّن أنه أُخليَ سبيله منذ فترة وجيزة من السجن، لافتة الى أنه أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2020-11-12
18:21 | 2020-11-12
18:17 | 2020-11-12
18:14 | 2020-11-12
17:47 | 2020-11-12
17:24 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website