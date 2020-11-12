معدات طبية وقائية من الكتيبة الاسبانية الى الدفاع المدني في حاصبيا وراشيا الفخار

تسلم محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، من مكتب التعاون المدني العسكري في الكتيبة الاسبانية العاملة في اليونيفل معدات ولوازم طبية للوقاية من كورونا هبة للدفاع المدني اللبناني في حاصبيا وراشيا الفخار، في حفل اقيم في بلدة راشيا الفخار وحضره قائمقام حاصبيا أحمد الكريدي، العقيد جوزيف مزرعاني عن الجيش اللبناني، قائد القطاع الشرقي في اليونيفل الجنرال لويس فيرناندو هيريرو، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات أمنية وعسكرية واجتماعية وبلدية ومهتمين.وألقى فقيه كلمة بالمناسبة، شدد فيها على "أهمية التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفل لتطبيق القرار 1701"، وقال: "اننا نقاتل العدو الصهيوني لتثبيت السلام لكن إسرائيل دولة عدوانية لا تعرف السلام، وهي قائمة على القتل والاجرام. فقد ارتكبت المجازر في لبنان وفلسطين، ولا ننسى مجازر قانا والنبطية الفوقا".وتابع: "نحن شعب نقاوم للحفاظ على سيادتنا وحدودنا ومياهنا وبرنا وجونا، ولا نرضى ولن نقبل ان تستبيح إسرائيل هذه السيادة وتلك الحدود، وسنبذل الغالي والرخيص في سبيل التمسك بحقنا في ارضنا ومياهنا وبحرنا، وسنعمل من اجل الاستقرار وان يسود الامن في بلادنا".ونوه فقيه بـ"الدور المدني لليونيفل والكتيبة الاسبانية، لا سيما في إقامة المشاريع الإنمائية في المنطقة والخدماتية التي تهم المنطقة وابناؤها، وخصوصا في مواجهة جائحة كورونا وما قدمته من لوازم طبية للدفاع المدني اللبناني في راشيا الفخار لمواجهة جائحة كورونا".من جهته، شدد الجنرال هيريرو على "العلاقة المتينة بين اليونيفل والجيش والمجتمع المدني، ان كان لجهة تثبيت الاستقرار ومواجهة جائحة كورونا".وشكر رئيس بلدية راشيا الفخار "اليونيفل" والكتيبة الاسبانية على ما قدمته من لوازم طبية للدفاع المدني اللبناني.