تحليق معاد فوق مختلف المناطق على علو متوسط

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في اجواء النبطية وإقليم التفاح عند العاشرة الا ربعا، ونفذ غارات وهمية وصلت الى أجواء يحمر والدوير وانصار والشرقية ومجرى الليطاني وقلعة الشقيف وشمال الليطاني.كذلك حلق الطيران المعادي على علو متوسط فوق منطقة مرجعيون وفوق راشيا والبقاع الغربي.من جهة ثانية، يسجل تحليق مكثف للطيران الحربي، على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل، كما تشهد اجواء مدينة صيدا وجوارها تحليقا معاديا على علو متوسط .وفي بيروت وضواحيها، حلق الطيران المعادي على علو متوسط.