بلدية حصرون: اصاباتان جديدتان في البلدة

أعلنت بلدية حصرون في بيان عن "اصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" من ابناء البلدة". وطلبت من "المخالطين الحجر المنزلي، وعدم الاختلاط واجراء فحص الـ PCR".



كما طلبت من جميع الأهالي "التزام التدابير الوقائية، لمنع انتشار الفيروس، خصوصا وضع الكمامة، والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافة الآمنة".