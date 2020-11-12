أمير الكبتاغون تابع.. إرجاء استجواب بدري ضاهر

أفادت LBCI أنّه تم إرجاء جلسة إستجواب مدير عام الجمارك الموقوف بدري ضاهر بدري ضاهر في ملف رفع منع السفر عن أمير الكبتاغون الى 16 كانون الأول المقبل بعدما قدم وكيله مذكرة دفوع شكلية رفعها القاضي شربل ابو سمرا الى النيابة العامة لإبداء الرأي.