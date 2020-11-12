لبنان

بري دعا الى جلسة مشتركة الاربعاء المقبل

Lebanon 24
12-11-2020 | 11:23
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، التربية والتعليم العالي والثقافة، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والمرأة والطفل الى جلسة مشتركة تعقد، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء في 18 الحالي في مجلس النواب، لدرس الآتي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6977 الرامي الى الاجازة بابرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية.

2- اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري).
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