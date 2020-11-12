اقتحم منزلها وسرق مجوهرات بقيمة مئة مليون ليرة و9 آلاف دولار



أقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على دخول منزل المدعوة "ف. ع"، لبنانية، الكائن في محلة اكروم وسرق من داخله مجوهرات بقيمة مئة مليون ليرة ومبلغ 9 الاف دولار اميركي ومبلغ 30 مليون ليرة.